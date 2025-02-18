фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники вместе спасателями на протяжении восьми часов искали мужчин, заблудившихся в горах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Трое жителей города Знаменка, что на Кировоградщине, собирались попасть в Румынию через горный участок госграницы.

Мужчины рассказали, что маршрут им отправил неизвестный. Если бы они успешно его преодолели, то должны были бы заплатить за предоставленную информацию по 1000 долларов каждый.

Два дня мужчины бродили по заснеженному высокогорью, а затем все же решили вызвать помощь.

К поискам, которые продолжались с 2:30 до 10:30, пограничники привлекли оператора БпЛА. К счастью, в 4,5 километрах от границы мужчин нашли. В медпомощи они не нуждались.

Относительно путешественников составили админпротоколы.

Напомним, утром 16 февраля на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся сбежать за границу.