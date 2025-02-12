В Ужгороде возле многоквартирного дома произошел взрыв

фото: Национальная полиция

В Ужгороде возле жилого дома раздался взрыв. Полиция обнаружила взрывчатку в металлической трубе

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, сообщает RegioNews.

Отмечается, что сегодня утром около 6 часов на линию 102 поступило сообщение от жительницы города о сильном звуке взрыва во дворе.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции. В ходе осмотра были обнаружены повреждения на окнах и фасаде многоквартирного дома.

Полиции удалось установить, что внутрь металлической трубы, расположенной во дворе, была заложена взрывчатая смесь.

В результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия. Оперативники занимаются поиском злоумышленника.

Напомним, в Днепре мужчина взорвал гранату вблизи школы. Правоохранители задержали предполагаемого правонарушителя. Люди в результате взрыва не пострадали.