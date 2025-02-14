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14 февраля 2025, 02:11

На Буковине мужчина пытался подкупить пограничников, чтобы его 21-летний сын выехал за границу

14 февраля 2025, 02:11
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фото: полиция
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В Красноильске 12 февраля на международном контрольно-пропускном пункте мужчина попытался подкупить пограничников

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Буковинец пытался договориться с пограничниками, чтобы его 21-летний сын беспрепятственно пересек государственную границу.

Правоохранители задержали 48-летнего мужчину, а взятку изъяли в установленном порядке.

Задержанному объявили подозрение.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Львовщины за 1500 долларов помогала мужчинам бежать за границу.

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