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13 февраля 2025, 22:32

Суд в Харькове отправил за решетку 54-летнего мужчину, отказавшегося от повестки

13 февраля 2025, 22:32
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фото: pixabay.com
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54-летний житель Харькова приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации

Соответствующий приговор вынес Киевский районный суд Харькова, передает RegioNews.

По данным суда, мужчина в ноябре 2023 года получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина свою вину отрицал. Он рассказал, что его остановили полицейские, когда он ехал на работу на велосипеде. Затем подъехали военные ТЦК и отправили его на военно-врачебную комиссию.

После ВВК мужчине выписали повестку о явке с вещами для отправки в воинскую часть. Однако он не пришел. Мужчина обосновал это тем, что он "получил стресс".

"Когда его снова вызвали в ТЦК, написал отказ по мобилизации и вообще считает, что он должен был быть снят с военного учета в 2014 году по достижению предельного возраста", - указывается в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее житель Львовщины, отказавшийся получать повестку, признали виновным в уклонении от мобилизации и наказали лишением свободы.

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