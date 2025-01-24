На Закарпатті затримали чоловіка за зґвалтування 15-річної дівчини

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Правоохоронці затримали 28-річного жителя Закарпатської області за зґвалтування неповнолітньої. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції 22 січня звернулася 15-річна жителька одного з районів Закарпаття та повідомила про те, що навесні минулого року її зґвалтував 28-річний знайомий.

Поліцейські опитали чоловіка, на якого вона вказала, і з'ясували, що інцидент трапився в березні 2024 року. Дівчина разом із односельцем розпивали алкоголь, а опісля – він зґвалтував її.

Фігуранта затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У справі триває слідство.

Також поліцейські провели перевірку факту розпиття неповнолітньою алкоголю. На її батьків склали адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обовʼязків щодо виховання дитини).

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки. Після цього він зґвалтував дівчинку.