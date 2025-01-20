фото: ГСЧС

В понедельник, 20 января, спасатели получили сообщение о пропаже 27-летнего мужчины в селе Глиница Черновицкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

Мужчина собирался перейти реку Прут, но домой так и не вернулся.

На поиски пропавшего выехали правоохранители, а также 41 спасатель, 14 единиц техники из них 5 плавсредств и 3 БпЛА.

Тело мужчины удалось отыскать в кратчайшие сроки и поднять на поверхность. К сожалению, без признаков жизни.

Напомним, днем 15 января в Хмельницкой области 12-летний мальчик провалился под лед. Ребенка вытащили спасатели.