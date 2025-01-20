фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Автомобиль марки Renault Thalia двигался в сторону Перечина, однако на скользкой дороге развернулся на 180 градусов и оказался на железнодорожном пути.

В результате ДТП никто не пострадал, однако легковушка заблокировала проезд железнодорожного транспорта.

Спасатели с помощью специнструмента оттащили автомобиль на обочину и очистили колею от обломков.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.