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22 декабря 2024, 15:52

Вместо Александры – Андрей: на Львовщине киевлянин притворился женщиной, чтобы выехать за границу

22 декабря 2024, 15:52
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска на Львовщине пограничники обнаружили 22-летнего жителя Киева, пытавшегося выехать из Украины, выдавая себя в женщину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Парень предоставил на проверку паспорт с женскими данными, но документы вызвали у пограничников подозрение из-за явных признаков подделки.

В ходе проверки выяснилось, что за "образом" Александры скрывается киевлянин по имени Андрей, который ранее жил обычной семейной жизнью, но накануне развелся. Несмотря на это, среди пассажиров автобуса была обнаружена его бывшая жена.

Пограничники сообщили о случае в полицию из-за подделки документов (ст. 358 УК Украины). Парня вернули в Украину, а его экс-супруга беспрепятственно пересекла границу.

Напомним, ранее во Львовской области задержали организатора переправки мужчин за границу. Свои "услуги" он оценил в 15 тысяч евро и 2 тысячи долларов с человека.

Киев пограничники Львовская область выезд за границу побег от мобилизации
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