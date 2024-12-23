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23 декабря 2024, 11:57

Река Тиса с 2022 года унесла жизни 50 человек во время попыток побега за границу

23 декабря 2024, 11:57
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фото: ГПСУ
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Около 50 человек погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса с начала полномасштабного вторжения РФ

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Все еще есть отчаянные люди, которые выбирают для себя проходящую по рекам линию границы для того, чтобы пытаться пересечь границу вплавь, в частности горными реками, наиболее несущие угрозу для жизни и здоровья людей. Например, река Тиса, к сожалению, уже унесла за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконно пытались пересечь границу именно на этом участке", – рассказал он.

Демченко также добавил, что ежедневно пограничники фиксируют попытки незаконного пересечения границы, хотя с начала зимы таких случаев стало меньше.

"Ежедневно пограничные наряды и оперативные группы задерживают нарушителей и отслеживают тех, кто еще на подступах к государственному рубежу для незаконного пересечения. Разоблачаются схемы, организаторы, пособники, обещающие людям содействие в незаконном пересечении границы. Но начиная с июля идет тенденция к уменьшению таких попыток. Сейчас этому помогают погодные условия, ведь снижение температуры, снег не позволяют беспрепятственно даже добраться до линии границы. Ведь неоднократно пограничники обнаруживали людей с переохлаждением, которые выбирали для себя такие опасные путешествия для того, чтобы пересечь границу незаконным способом", – добавил представитель ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз. Мужчину разыскали пограничники совместно со спасателями.

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