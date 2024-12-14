фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На одном из контрольных постов пограничники остановили микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель, 63-летний житель Закарпатья, утверждал, что кроме овощей ничего не перевозит.

В ходе осмотра микроавтобуса пограничники заметил, что бус оборудован дополнительной стенкой. Как выяснилось, за стенкой поместились восемь мужчин: один житель Херсонщины, один житель Житомирщины и по два жителя Киевщины, Закарпатья и Львовщины. Все восемь планировали попасть в Венгрию.

Водителя и его "пассажиров" задержали и доставили в пограничное подразделение. Правоохранители выясняют все детали организации "путешествия" мужчин.

Напомним, ранее на Буковине пограничники разоблачили уклониста, прятавшегося в сиденье буса под одеялом. Мужчина хотел попасть в Румынию.