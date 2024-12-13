Попали в объектив фотоловушки: на границе с Румынией задержали четырех беглецов
На днях, 11 декабря, пограничники с помощью фотоловушки, установленной на одном из горных участков, зафиксировали группу мужчин, двигавшихся в направлении границы с Румынией
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Для перехвата мужчин отправилась группа реагирования. Благодаря служебной собаке пограничники быстро вышли на их след. Вскоре четырех мужчин догнали и задержали.
Нарушителями оказались жители Ивано-Франковской и Черкасской областей. За попытку незаконного пересечения границы на них составили админпротоколы.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз. Мужчину разыскали пограничники совместно со спасателями.
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