фото: ГПСУ

На днях, 11 декабря, пограничники с помощью фотоловушки, установленной на одном из горных участков, зафиксировали группу мужчин, двигавшихся в направлении границы с Румынией

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Для перехвата мужчин отправилась группа реагирования. Благодаря служебной собаке пограничники быстро вышли на их след. Вскоре четырех мужчин догнали и задержали.

Нарушителями оказались жители Ивано-Франковской и Черкасской областей. За попытку незаконного пересечения границы на них составили админпротоколы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз. Мужчину разыскали пограничники совместно со спасателями.