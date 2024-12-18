Под Николаевом микроавтобус сбил женщину: потерпевшая скончалась
Смертельная авария произошла в понедельник, 16 декабря, возле поселка Воскресенское Николаевского района. Женщина погибла на месте ДТП
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 16:50 на трассе "Днепр – Николаев" водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter сбил 55-летнюю женщину-пешехода. Предварительно, погибшая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет заключения.
"Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 15 декабря в Николаевской области в ДТП погибли два человека, среди пострадавших - ребенок.
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