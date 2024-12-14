На Закарпатье обезвредили остатки вражеской ракеты с боекомплектом
В Мукачевском районе взрывотехники обезвредили боевую часть вражеской ракеты, найденную вне населенного пункта после ее сбития 13 декабря
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На место падения обломков сбитого вражеского снаряда отправились взрывотехники. Во время обследования территории вне населенных пунктов была обнаружена боевая часть российской ракеты, которая не сдетонировала и представляла угрозу для населения.
Из близлежащих территорий полицейские сразу же эвакуировали местных жителей.
В дальнейшем взрывотехники уничтожили вражеский снаряд путём контролируемого подрыва.
Напомним, утром 13 декабря во время обстрела россияне выпустили по Украине 93 ракеты. Удалось сбить 81, из них 11 крылатых ракет сбили благодаря F-16.
Были атакованы теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.