Во Львове женщина за 12 тысяч "зелеными" обещала "билет за границу" для призывника
Во Львове судили женщину, организовавшую схему пересечения границы для военнообязанного. Она надеялась заработать на этом 12 тысяч долларов
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Летом 2024 года женщина предложила мужчине "помочь" беспрепятственно пересечь государственную границу. Для подготовки документов она запросила копию его паспорта. Свои "услуги" женщина оценила в 12 тысяч долларов. Стражи порядка задержали ее после получения первой части суммы.
На суде женщина признала свою вину. Суд назначил пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытанием и установил двухлетний испытательный срок.
Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.