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Во Львове судили женщину, организовавшую схему пересечения границы для военнообязанного. Она надеялась заработать на этом 12 тысяч долларов

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом 2024 года женщина предложила мужчине "помочь" беспрепятственно пересечь государственную границу. Для подготовки документов она запросила копию его паспорта. Свои "услуги" женщина оценила в 12 тысяч долларов. Стражи порядка задержали ее после получения первой части суммы.

На суде женщина признала свою вину. Суд назначил пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытанием и установил двухлетний испытательный срок.

Напомним, что в Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва.