Фото: Нацполиция

В Полтавской области полицейские взрывотехники совместно с пиротехниками ГСЧС уничтожили боевые части российских беспилотников и суббоеприпасы, обнаруженные после очередного массированного удара РФ по Украине

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

Опасные объекты были обнаружены на территории области. Для их уничтожения специалисты совершили контролируемый подрыв с привлечением наземного роботизированного комплекса.

В полиции призвали граждан быть особенно осторожными во время пребывания в лесах, лесных полосах и на полях, где могут оставаться взрывоопасные предметы.

В случае обнаружения подозрительного предмета нельзя приближаться к нему или прикасаться к нему. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, что в Подольском районе столицы взрывотехники изъяли недетонированную боевую часть российского беспилотника, 19 ноября попавшего в жилой дом.