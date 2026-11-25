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В результате очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины повреждены магистральные сети. Без электроснабжения осталась часть Днепра и четырех районов области

Об этом сообщили в областной военной администрации, передает RegioNews .

В частности, без света оказались часть Днепра, Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.

Энергетики начнут восстановительные работы, как только разрешит ситуация с безопасностью. В первую очередь, электроснабжение будут возвращать объектам критической инфраструктуры.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище", - отметили в ОВА.

Напомним, что российские военные атаковали автомобиль бригады ДТЭК вблизи одного из прифронтовых сел Днепропетровской области . В момент удара энергетики осматривали линии электропередачи.