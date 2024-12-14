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14 грудня 2024, 16:19

На Закарпатті знешкодили залишки ворожої ракети з боєкомплектом

14 грудня 2024, 16:19
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фото: поліція
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У Мукачівському районі вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожої ракети, яку знайшли поза населеним пунктом після її збиття 13 грудня

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місце падіння уламків збитого ворожого снаряду вирушили вибухотехніки. Під час обстеження території поза населеними пунктами було виявили бойову частину російської ракети, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

Із прилеглих територій поліцейські одразу ж евакуювали місцевих жителів.

Надалі вибухотехніки знищили ворожий снаряд шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, вранці 13 грудня під час обстрілу росіяни випустили по Україні 93 ракети. Вдалося збити 81, з них 11 крилатих ракет збили завдяки F-16.

Були атаковані теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Закарпаття вибухотехніки ракета війна обстріли
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