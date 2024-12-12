ДТП с грузовиком на Харьковщине: двое погибших, среди пострадавших – ребенок
ДТП произошло 11 декабря около 7:45 возле села Ивановка Чугуевского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На трассе столкнулись грузовик MAN и легковушка "Таврия".
На месте погибли 39-летний водитель "Таврии" и его 39-летняя пассажирка. Травмы получили 3-летняя девочка и 42-летний мужчина из этого же автомобиля.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство.
Напомним, вечером 10 декабря в Ровенской области бус протаранил автобус. Пострадала женщина и трое ее детей.
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