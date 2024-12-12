фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На трассе столкнулись грузовик MAN и легковушка "Таврия".

На месте погибли 39-летний водитель "Таврии" и его 39-летняя пассажирка. Травмы получили 3-летняя девочка и 42-летний мужчина из этого же автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство.

Напомним, вечером 10 декабря в Ровенской области бус протаранил автобус. Пострадала женщина и трое ее детей.