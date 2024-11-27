фото: ГПСУ

На днях пограничники обнаружили на Буковине микроавтобус, двигавшийся по полевой дороге в сторону госграницы с Румынией в обход контрольных постов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Правоохранители остановили микроавтобус на окраине одного из приграничных населенных пунктов. В автомобиле, кроме водителя, была женщина, которая ехала на пассажирском сиденье. В ходе более подробного осмотра пограничники обнаружили, что в сиденье, на котором едет женщина, сделана полость, в которой был накрыт одеялом мужчина.

Как оказалось, водитель авто и замаскированный пассажир находятся в розыске по запросу Черновицкого ТЦК и СП. В дальнейшем разговоре мужчины признались, что собирались незаконно пересечь госграницу из Украины в Румынию.

В отношении задержанных составили админпротоколы. Мужчин передали правоохранителям.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. К их организации причастны пятеро дельцов из разных областей.