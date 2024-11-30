фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які бігли у бік Тиси, щоб незаконно потрапити до Румунії

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіків наздогнали за 50 метрів до держкордону. Перепливати крижану Тису вони збиралися без будь-яких плавзасобів.

Затриманими виявилися жителі Київщини та Вінниччини. Зі слів чоловіків, за організацію своєї втечі за кордон один із них віддав переправникам 13 тисяч доларів, інший – 6 тисяч доларів.

Стосовно затриманих склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють організаторів незаконного перетинання чоловіками кордону.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.