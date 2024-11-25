фото: ГСЧС

Житель Днепропетровщины три дня бродил по горам на Раховщине, но наконец в конечном итоге и вызвал спасателей

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

"Он точно не дотягивает до уровня Моисея, ведь пойти в горы не имея карт, еды и снаряжения – это нужно очень верить в удачу и высшие силы. 20-летний житель города Желтые Воды, что на Днепропетровщине, три дня подряд бродил вблизи горной долины Межипотоки, Раховского района", – говорится в сообщении.

В итоге парень истощился и сильно замерз, поэтому решил все же обратиться к спасателям.

Как рассказали в ГСЧС, вскоре заблудшего нашли горные спасатели села Выдричка и напоили горячим чаем. Далее снегоболотоходом "Богун" путешественника с признаками переохлаждения доставили в Раховскую райбольницу.

Напомним, ранее сообщалось, что двое киевлян заблудились в Карпатах и чуть не замерзли насмерть, пытаясь незаконно пересечь границу.