Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: депутат Сергей Батрин получил пожизненное

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Депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Сергей Батрин, который в декабре прошлого года подорвал три боевых гранаты в сессионном зале, получил пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"15 декабря 2023 года он взорвал в сессионном зале сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1. В результате взрывов пострадали 26 граждан, а двое из них впоследствии скончались от тяжелых ранений. Один из мужчин скончался на следующий день после теракта, а другой – через месяц", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленник заранее подготовился к преступлению. Сначала он задействовал собственные связи в криминальных кругах, чтобы приобрести боевые гранаты, а затем спрятал их в собственном доме.

В день заседания сельсовета депутат принес боевые средства поражения в помещение госучреждения. Ненадолго покинув помещение сессионного зала, он привел гранаты в боевую готовность. Вернувшись назад, злоумышленник достал из карманов куртки и поочередно бросил на пол комнаты, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

Суд признал Сергея Батрина виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели людей);

ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленник проведет за решеткой всю свою жизнь.

Напомним, 15 декабря 2023 года в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района депутат взорвал гранаты во время сессии.

На следующий день после инцидента скончался один из депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ранее журналист Виталий Глагола предположил, что депутат Керецковского сельского совета в Закарпатской области Сергей Батрин мог взорвать гранаты на фоне споров о выплатах.