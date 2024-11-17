В Днепре в результате российского удара повреждены жилые дома, есть раненый
Утром, 17 ноября, российские войска нанесли удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушение, ранен местный мужчина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В частности, как отмечается в сообщении, пострадал 42-летний мужчина. Он получил в результате обстрела осколочные ранения.
Также известно, что в Днепре повреждены многоквартирные дома, учебное заведение и автомобиль.
Лысак также сообщил, что взрывы были слышны в Криворожском, Самаровском и Каменском районах. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.
Напомним, также сообщалось, что утром, 17 ноября, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Сейчас известно об одном пострадавшем человеке.
Также в результате обстрела погибли два человека в Николаеве.