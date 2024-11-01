Убийство краснокнижных зубров во Львовской области: начато расследование

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Во Львовской области начато расследование по факту незаконной охоты на зубров, которые занесены в Красную книгу Украины

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Неустановленные лица на территории Зубрицкого лесничества в охотничьих угодьях незаконно охотились на зубров и двоих убили. Браконьеры унесли мясо животных, а остатки одной туши пытались сжечь.

Правоохранители принимают меры по документированию преступления и задержанию браконьеров.

Справка: зубры занесены в Красную книгу Украины с 1980 года и имеют природоохранный статус "исчезнувший в природе" из-за браконьерства и угрозы уничтожения вида.

Напомним, информацию о незаконной охоте на зубров сотрудники нацпарка "Сколевские Бескиды" получили от местных жителей.