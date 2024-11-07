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07 ноября 2024, 16:03

Суд отправил под арест еще одного фигуранта коррупционного дела в отношении мэра Мукачево

07 ноября 2024, 16:03
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фото: vaks.gov.ua
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал второго совладельца фирмы ООО «Бином-Групп» Виталия Залужного, которого правоохранители подозревают в причастности к делу городского головы Мукачева Андрея Балоги

Соответствующее решение суд принял 6 ноября, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В прокуратуре не указывают фамилии фигуранта, однако, по данным издания "Слово и дело", речь идет о Виталии Залужном. К нему ранее применили меру пресечения в виде залога в размере 908 тысяч грн и возложили обязанности.

"Поскольку подозреваемый нарушал определенные судом обязанности, прокурор обратился в суд с ходатайством о применении более строгой меры пресечения и взыскании определенного залога в доход государства", - рассказали в прокуратуре.

Следователь судья поддержал ходатайство прокурора и постановил взыскать 908 тыс. грн залога и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога. Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда.

Напомним, 25 июня мэра Мукачево Андрея Балогу и главу Мукачевского районного совета Михаила Ланя задержали работники СБУ и НАБУ. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 гектаров.

Высший антикоррупционный суд 26 июня избрал меру пресечения городскому голове Мукачево Андрею Балоге в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн гривен залога.

В начале сентября стало известно, что Высший антикоррупционный суд постановил снять электронный браслет с городского головы Мукачево Закарпатской области Андрея Балоги, который находится под следствием по коррупционному делу. При этом остальные обязательства в рамках меры пресечения продлены до 23 октября.

В октябре этого года стало известно, что НАБУ провело обыск в офисных помещениях ООО "Бином Групп" в Полтаве, а также по месту жительства Александра Микулина, имеющего статус свидетеля по делу Андрея Балоги о злоупотреблениях.

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