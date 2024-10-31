Фото: Укрзализныця

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего начальника Центра обеспечения производства АО Укрзализныця и представителя коммерческой структуры в злоупотреблениях, нанесших ущерб предприятию на сумму почти 103 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews .

Суд назначил наказание представителю коммерческой структуры в виде пяти лет пяти месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах ведения хозяйства всех форм собственности сроком на три года.

Бывшему должностному лицу Укрзализныци ВАКС назначил наказание - три года один месяц лишения свободы с лишением права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности.

Установлено, что в начале 2017 года чиновники Укрзализныци приняли согласованные действия, чтобы один из поставщиков дизельного горючего получил безосновательное повышение цены на него, увеличив свою прибыль на общую сумму около 103 млн грн.

По информации САП, несмотря на наличие действующих предварительных контрактов, которые позволяли Укрзализныце продолжать получать горючее по более низким ценам, должностные лица железной дороги умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, более высоким на 15-20% расценкам.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск АО Укрзализныця и постановил взыскать с обвиняемых 102,793 млн грн как возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили работников Укрзализныци, которые сливали дизтопливо из тепловозов.