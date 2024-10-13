На Закарпатье толпа женщин с палками и камнями напала на автомобиль с военными

скриншот с видео

В одном из сел Тячевского района Закарпатской области группа женщин заблокировала дорогу микроавтобуса с людьми в военной форме. Вооружившиеся палками и камнями женщины были убеждены, что на авто едут работники ТЦК, однако выяснилось, что это пограничники.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В сети активно распространяется видеоинцидента.

В пресс-службе Мукачевского пограничного отряда сообщили журналистам, что женщины атаковали служебный автомобиль пограничников. На этой машине пограничники ехали к месту несения службы.

Инцидент произошел в окрестностях села Кривая. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

"Ситуация была локализована путем проведения разъяснительной работы и доказывания требований законодательства по пограничным вопросам", - рассказали в пограничном ведомстве.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео, на которых священнослужитель УПЦ из Буковины заявил о противоправных действиях военнослужащих. В ТЦК объяснили ситуацию.