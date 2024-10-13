В 100 метрах от границы задержали группу уклонистов, они планировали плыть через Тису
Пограничники в Закарпатской области остановили четырех мужчин. Они планировали ночью переплыть реку Тиса и нелегально попасть в Венгрию.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.
Нарушителей обнаружил пограничный наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, группа мужчин была задержана в 100 метрах от границы.
В частности, задержаны двое жителей Ивано-Франковской области, а также жители Житомирской и Закарпатской областей.
Мужчины рассказали пограничникам, что двое из них заплатили организаторам переправы 6,5 и 8 тысяч долларов США, остальные двое должны были заплатить по 13 тысяч долларов. Им обещали беспрепятственное пересечение границы.
Пограничники также показали видеозадержания мужчин. На обнародованных кадрах мужчин заводят в автомобиль под звуки сирен воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине чиновник ГНСУ помог почти 30 мужчинам незаконно выехать за границу .