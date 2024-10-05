На Буковине священник УПЦ МП заблокировал дорогу сотрудниками ТЦК: военные прокомментировали

В соцсетях распространили видео, где священнослужитель УПЦ из Буковины заявляет о противоправных действиях военнослужащих. В ТЦК объяснили ситуацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.

На видео, которое распространяется в сети, было видно, что священнослужитель УПЦ заявляет о противоправных действиях военнослужащих, препятствует движению транспорта и провоцирует конфликт. Известно, что священник пытался унести от военных мужчину.

Священник представился Михаилом Жаром и рассказал, что он Герой Украины и инвалид І группы. Он эмоционально призвал помочь всех, кто может, и даже обратился к президенту.

В ТЦК отметили, что данное видео носит манипулятивный характер и не соответствует ситуации, которая произошла.

По данным ТЦК, гражданин, о котором идет речь в видео, является военнообязанным, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в том числе о праве на отсрочку.

При уточнении данных в областном объединенном центре мобилизации гражданин вел себя адекватно, жалоб на действия военных не имел. После предоставления соответствующих документов, мужчине предоставлена возможность для оформления отсрочки.

На видео видно, как священнослужитель собрал группу людей, что, по словам военных, мешало выполнению мер мобилизации. А пытаясь создать публичный резонанс, священник записал видео.

"Протиправных действий со стороны представителей ТЦК и СП в отношении мужчины не было. Призываем граждан и представителей медиа, критически относиться к подобному контенту, проверять правдивость информации и доверять официальным источникам. Отмечаем, распространение неправдивой информации, распространение враждебных нарративов в условиях военного положения расценивается как врага", - отметили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Смела Черкасской области в кафе возник конфликт между местной блогершей и сотрудником ТЦК. По факту хулиганства полиция приступила к уголовному производству.