фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники за 100 метров до границы задержали четырех мужчин, которые хотели сбежать из страны. Уклонистов сопровождали подростки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчины – двое запорожцев, закарпатец и прикарпатец – направлялись в сторону Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией.

Поняв, что их разоблачили, "путешественники" попытались скрыться. Пограничники произвели предупредительный выстрел, что заставило мужчин остановиться.

Кроме четырех беглецов, которые планировали нарушить границу, пограничники обнаружили сопровождавших их двух местных подростков 13 и 14 лет.

За свое приключенческое путешествие с сопровождением каждый из мужчин отдал переправщикам по 8000 долларов.

Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия.

Напомним, на днях в Одесской области задержали 23 мужчин, которые пешком направлялись в Молдову. Задержанные – жители Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.