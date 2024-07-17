Возле границы с Венгрией на Закарпатье задержали уклонистов, которых сопровождали подростки
На Закарпатье пограничники за 100 метров до границы задержали четырех мужчин, которые хотели сбежать из страны. Уклонистов сопровождали подростки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Мужчины – двое запорожцев, закарпатец и прикарпатец – направлялись в сторону Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией.
Поняв, что их разоблачили, "путешественники" попытались скрыться. Пограничники произвели предупредительный выстрел, что заставило мужчин остановиться.
Кроме четырех беглецов, которые планировали нарушить границу, пограничники обнаружили сопровождавших их двух местных подростков 13 и 14 лет.
За свое приключенческое путешествие с сопровождением каждый из мужчин отдал переправщикам по 8000 долларов.
Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов.
Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия.
Напомним, на днях в Одесской области задержали 23 мужчин, которые пешком направлялись в Молдову. Задержанные – жители Киевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Сумской областей.