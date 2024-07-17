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17 июля 2024, 00:51

В Ровно задержали мужчину, который сжигал авто военных за деньги

17 июля 2024, 00:51
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фото: полиция
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В Ровно правоохранители задержали мужчину, который занимался поджогом автомобилей украинских военных за деньги от россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области в Facebook .

Полиция выяснила, что злоумышленник 2 июля поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал украинскому защитнику. О своей работе он сразу сообщил россиянам и прислал им соответствующие фото.

Уже через несколько дней мужчина поджег Nissan X-Trail, который готовили для отправки на передовую. Огонь также повредил Volkswagen Golf, который был припаркован рядом.

Пока неизвестно, получал ли злоумышленник деньги от россиян. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также мужчине уже избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен.

Злоумышленник признал свою вину. Также он утверждает: не знал, что работает на россиян.

Напомним, ночью 15 июля в Одессе совершили очередной поджог автомобилей военных.

Также ранее сообщалось, что Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе. Правоохранители задержали двух мужчин, которые по заказу ФСБ должны были поджигать автомобили украинских военных. Злоумышленников будут судить.

Также ранее правоохранители сообщили о задержании мужчины, который сжег авто в Черноморске.

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