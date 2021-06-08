На Закарпатье задержали криминального авторитета из санкционного списка СНБО
На Закарпатье правоохранители сообщили криминальному "авторитету" о подозрении в вымогательстве денег от директора частного предприятия
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Криминального "авторитета" подозревают в вымогательстве несуществующего долга от директора частного предприятия. Средства должны были быть направлены в так называемый преступный "общак", - говорится в сообщении.
По информации полиции, задержанный уже был неоднократно осужден, в частности, за умышленное убийство и разбой.
Кроме того, подозреваемый значится среди криминальных "авторитетов", включенных в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".
Ранее сообщалось, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 28 мая на Волыни задержали "криминального авторитета", на которого СНБО наложил санкции.