На Закарпатье задержали криминального авторитета из санкционного списка СНБО

Фото: Нацполиция

На Закарпатье правоохранители сообщили криминальному "авторитету" о подозрении в вымогательстве денег от директора частного предприятия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Криминального "авторитета" подозревают в вымогательстве несуществующего долга от директора частного предприятия. Средства должны были быть направлены в так называемый преступный "общак", - говорится в сообщении.

По информации полиции, задержанный уже был неоднократно осужден, в частности, за умышленное убийство и разбой.

Кроме того, подозреваемый значится среди криминальных "авторитетов", включенных в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

Ранее сообщалось, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 28 мая на Волыни задержали "криминального авторитета", на которого СНБО наложил санкции.