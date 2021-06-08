На Закарпатті затримали кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці повідомили кримінальному "авторитету" про підозру у вимаганні грошей від директора приватного підприємства

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Кримінального "авторитета" підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства. Кошти мали бути спрямовані у так званий злочинний "общак", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, затриманий вже був неодноразово засуджений, зокрема, за умисне вбивство та розбій.

Крім того, підозрюваний значиться серед кримінальних "авторитетів", включених до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Раніше повідомлялось, що двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 28 травня на Волині затримали "кримінального авторитета", на якого РНБО наклала санкції.