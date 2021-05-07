На Львовщине пьяный водитель отстреливался из ружья от полиции

Его пытались остановить за нарушение правил дорожного движения, однако мужчина начал убегать и стрелять в полицейских

Его пытались остановить за нарушение правил дорожного движения, однако мужчина начал убегать и стрелять в полицейских

Фото: lviv.gp.gov.ua

Жителю Яворивского района Львовской области грозит пожизненное заключение за стрельбу из ружья по работникам правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в марте 2021 года 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения, не реагировал на требование патрульных остановиться, и начал убегать.

Впоследствии мужчина остановил авто и продолжил бегство пешком через поле, прихватив с собой охотничье ружье, из которого в дальнейшем начал стрелять по стражам порядка. К счастью, попасть не смог, поэтому вскоре полицейские его задержали ", - говорится в сообщении.

Во время обысков у злоумышленника изъяли кастет и более 1,7 кг янтаря, стоимость которого оценивается более 17 тыс грн, и происхождение которого он не смог подтвердить соответствующими документами.

Работники прокуратуры направили в суд обвинение, мужчине инкриминируют незаконное приобретение и хранение янтаря, ношение и хранении кастета без предусмотренного законом разрешения и покушение на убийство стражей порядка во время выполнения ими служебных обязанностей.

Ему грозит наказание от 9 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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