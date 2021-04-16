На Киевщине инициировали отставку руководства облсовета

Депутаты обеспокоены отсутствием регулярной работы облсовета

Депутаты обеспокоены отсутствием регулярной работы облсовета

Фото: из открытых источников

Депутаты Киевского областного совета инициируют на ближайшей сессии рассмотрение вопроса о выражении недоверия нынешнему руководству совета - главе Киевского облсовета Александру Склярову и его заместителям Марине Сапожко и Валерию Ксензенко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу фракции "Европейская солидарность" в Киевском облсовете.

В частности, отмечается, что обращение, которое сегодня передали в аппарат совета, подписали все депутаты фракции "ЕС" и депутаты фракции "За майбутнє".

Почти за полгода работы Киевской областной рады VIII созыва было проведено лишь одну сессию. Нас возмущает, что руководство КОР блокирует работу в комиссиях почти половины депутатского корпуса! Это существенно влияет на эффективность работы Киевского областного совета в интересах жителей Киевской области", - говорится в обращении.

Депутаты считают, что из-за действий руководства облсовета ситуация в регионе ухудшается.

Напомним, 14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа”.

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