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18 апреля 2021, 12:26 12

Оккупанты требуют отрицательные ПЦР-тесты на въезде в Крым

18 апреля 2021, 12:26 12
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Нововведение заработало 17 апреля
Фото из открытых источников
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Оккупационные власти Крыма с 17 апреля требует от людей, которых считает иностранными гражданами и лицами без гражданства, делать ПЦР-тесты на коронавирус при въезде на полуостров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщает издание, соответствующий "указ" издал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

Отныне "иностранные граждане и лица без гражданства" должны в течение трех календарных дней со дня приезда в Крым сдать ПЦР-тест и разместить информацию об этом на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на портале оккупантов.

Напомним, по состоянию на конец марта в оккупированном Россией Крыму правозащитники насчитали 114 лиц, которые лишены свободы по политическим мотивам.

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