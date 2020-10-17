Непогода: в Киеве подтоплены улицы, затруднено движение транспорта

На некоторых улицах также остановили движение трамваев

На некоторых улицах также остановили движение трамваев

Фото: kyivpatrol

После сильного дождя в Киеве затопило проезжие части десяти улиц. На некоторых участках движение транспорта вообще невозможно.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Вода собралась на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого. Из-за затопления на улицах Приорской и Автозаводской патруль направлял автомобили на улицу Вышгородскую.

Также подтопило улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановили движение трамваев.

В патрульной полиции сообщили, что по состоянию на 13:20 движение на подтопленных улицах восстановили.

Ранее сообщалось, что вследствие сильного ливня и порывов ветра, которые произошли в Киеве днем 21 июля, упало дерево, которое раздавило припаркованные вблизи машины.