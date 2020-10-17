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17 октября 2020, 16:11 6

В Одесской области пограничники получили приговоры за вымогательства

17 октября 2020, 16:11 6
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Фигурантов приговорили к уплате штрафов и лишили права занимать должности в Госпогранслужбе
Фигурантов приговорили к уплате штрафов и лишили права занимать должности в Госпогранслужбе
Фото: dpsu.gov.ua
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В Одесские области недобропорядочные пограничники, которые пытались воспользоваться служебным положением, чтобы получить неправомерную выгоду, взамен получили обвинительные приговоры.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Так, сообщается, что один из участковых инспекторов пограничной службы требовал и получил взятку в размере 350 долларов. За эти деньги взяточник планировал оказать содействие незаконной переправке лица и незаконному перемещению табачных изделий из Молдовы в Украину.

Отмечается, что суд признал задержанного виновным. Осужденному придется выплатить штраф в размере 20 400 грн, кроме того его на 3 года лишили права занимать должности, связанные с организацией и осуществлением пограничного контроля.

Другой осужденный получил от бывшего коллеги 10 000 гривен неправомерной выгоды. За эти средства вымогатель должен был подать в финслужбу документы для начисления уволенному военнослужащему заслуженных выплат.

Офицер-взяточник был задержан и осужден. Приговор: штраф в размере 34 000 грн с лишением права занимать должности в кадровых подразделениях Госпогранслужбы на один год.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора заявил о задержании первого заместителя городского головы одного из городов Луганской области при получении неправомерной выгоды.

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