На Закарпатье устроили массовую прописку населения: одни "живут" на лесопилках, другие - в церкви

Это делается, чтобы исказить результаты выборов

Это делается, чтобы исказить результаты выборов

Фото: flickr

На Закарпатье в горных селах под выборы прописывают новых жильцов — в соответствии с пропиской, живут эти люди на лесопилках и даже в церкви.

О таких выявленных фактах сообщил в Facebook председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, информирует RegioNews.

"Хотел бы обратить внимание на избирательный процесс в Межгорье и преступные схемы, которые внедряются на местах. Пилипецкий ОТГ. За последние недели на каждом из участков появилось по 20-30 новых жителей сел. Причем прописали их хаотично - часть на лесопилке, кого-то в церкви...” - отметил Петров.

Он заметил, для чего это делается: 200-300 дополнительных голосов - это существенное искажение результатов выборов.

"Прошу правоохранителей считать этот пост моим официальным обращением как кандидата в областной совет от партии "Слуга народа" о нарушении избирательного законодательства в Пилипецкую ОТГ", - отметил председатель ОГА.

Вместе с заметкой Петров опубликовал списки новых жителей Пилипецкой ОТГ на одном из участков.

В рамках предвыборного марафона нахожусь в Межгорье. Чуть позже расскажу об острые, часто на повышенных тонах,... Опубликовано Алексей Петров - председатель Закарпатской ОГА Пятница, 16 октября 2020 года.

Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова.