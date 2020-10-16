На Волыни перекрыли канал незаконной миграции в ЕС

Организовал нелегальный бизнес гражданин Сирии

Организовал нелегальный бизнес гражданин Сирии

Фото: dpsu.gov.ua

Оперативными сотрудниками Луцкого пограничного отряда при взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Службы безопасности Украины в Волынской области был разоблачен и ликвидирован международный канал нелегальной миграции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Гражданин Сирии, который постоянно проживает на территории Украины, организовал переправку нелегальных мигрантов в Польшу", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст. 332 УК Украины был проведен обыск по месту жительства фигуранта в г. Владимир-Волынский.

По результатам обыска было изъято автомобиль "Опель", который возможно использовался как средство противоправной деятельности, мобильные телефоны, карточки сотовой связи, финансовые документы, свидетельствующие о перечислении значительных сумм средств, и другие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос о задержании иностранца в порядке ст. 208 УПК Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее пограничники задержали нелегалов из Гвинеи, которые сбежали с иностранного судна.