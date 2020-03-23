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23 марта 2020, 10:26 2

Одесские спасатели тушили масштабный пожар в Затоке

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23 марта 2020, 10:26 2
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В курортном поселке Затока горела база отдыха, огонь охватил 1000 квадратных метров
Фото: Думская
В курортном поселке Затока горела база отдыха, огонь охватил 1000 квадратных метров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Масштабный пожар вспыхнул на базе в районе станции "Солнечная".

На месте работали 28 пожарных. Когда приехали спасатели, огнем были объяты первый, второй, четвертый этажи и мансарда.

Спасатели вынесли из здания взрывоопасные предметы — газовые баллоны и канистры с горючим.

Спустя почти три часа после начала тушения пожар был ликвидирован на площади 1000 кв м. Пострадавших нет. Причина пока не сообщается.


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