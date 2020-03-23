Одесские спасатели тушили масштабный пожар в Затоке

В курортном поселке Затока горела база отдыха, огонь охватил 1000 квадратных метров

Фото: Думская

В курортном поселке Затока горела база отдыха, огонь охватил 1000 квадратных метров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Масштабный пожар вспыхнул на базе в районе станции "Солнечная".

На месте работали 28 пожарных. Когда приехали спасатели, огнем были объяты первый, второй, четвертый этажи и мансарда.

Спасатели вынесли из здания взрывоопасные предметы — газовые баллоны и канистры с горючим.

Спустя почти три часа после начала тушения пожар был ликвидирован на площади 1000 кв м. Пострадавших нет. Причина пока не сообщается.