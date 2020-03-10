11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 16:26 5

Закарпатье: пограничник требовал 1000 долларов за помощь контрабандисту

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 16:26 5
Читайте також українською мовою
За "вознаграждение" военный обещал предоставлять информацию о размещении нарядов на границе с Румынией
Фото ГБР
За "вознаграждение" военный обещал предоставлять информацию о размещении нарядов на границе с Румынией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР задержали военнослужащего отделения "Великий Бычков" Мукачевского пограничного отряда за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, пограничник требовал 1000 долларов США за содействие в незаконном перемещении табака через границу. За "вознаграждение" обещал предоставлять информацию о месте расположения пограничных нарядов на границе с Румынией.

Пограничника задержали во время получения 800 долларов США в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся обыски по месту временного проживания и прохождения службы задержанного.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Черниговской области служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.


хабар корупція корупция Закарпаття
На Закарпатье чиновники горсовета "отмыли" почти миллион на ремонте площади
10 марта 2020, 13:51
Черниговская область: на взятке погорел сотрудник таможни
10 марта 2020, 12:13
Трижды за два дня на Закарпатье пытались провезти оружие
10 марта 2020, 10:44
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »