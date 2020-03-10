Закарпатье: пограничник требовал 1000 долларов за помощь контрабандисту
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Следователи ГБР задержали военнослужащего отделения "Великий Бычков" Мукачевского пограничного отряда за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации, пограничник требовал 1000 долларов США за содействие в незаконном перемещении табака через границу. За "вознаграждение" обещал предоставлять информацию о месте расположения пограничных нарядов на границе с Румынией.
Пограничника задержали во время получения 800 долларов США в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проводятся обыски по месту временного проживания и прохождения службы задержанного.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, в Черниговской области служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.
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