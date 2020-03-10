Трижды за два дня на Закарпатье пытались провезти оружие

Газовый пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль, составляющие к оружию обнаружили в трех разных автомобилях на границе Украины со странами Евросоюза

Фото со страницы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook

Газовый пистолет, устройство для отстрела резиновых пуль, составляющие к оружию обнаружили в трех разных автомобилях на границе Украины со странами Евросоюза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В воскресенье, 8 марта, в пункте пропуска "Ужгород" в легковом автомобиле "Volkswagen Tiguan" пограничники обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль "ПМР" и магазин с 6 патронами к нему. За рулем была 35-летняя закарпатка, которая ехала в Словакию.

Того же дня в ПП "Тиса" в багажном отсеке микроавтобуса "Mercedes" пограничники обнаружили прицел "Steiner", лазерный дальномер "Laser Rangefinder" марки "Vortex", крепление к прицелу "Tier-One Blaser TacRings" и ствол к гладкоствольному оружию.

В пункте пропуска "Ужгород" в легковом автомобиле "Skoda" чешской регистрации обнаружен газовый пистолет "R BLANK" и 13 патронов к нему. За рулем находился 41-летний гражданин Чехии.

Во всех трех случаях на место происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции. В Ужгородский районный отдел ГУНП направили уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренное ст.263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".