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09 марта 2020, 18:47 16

На Закарпатье задержали дипломата с контрабандой

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09 марта 2020, 18:47 16
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9 марта в 12:00 в пункте пропуска "Тиса" Чопского отряда пограничники остановили автомобиль дипломата, который нелегально перевозил через границу сигареты
Фото: Pixabay
9 марта в 12:00 в пункте пропуска "Тиса" Чопского отряда пограничники остановили автомобиль дипломата, который нелегально перевозил через границу сигареты

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службе Чопского пограничного отряда.

Контрабандные сигареты нашли в полостях легковушки Audi немецкой регистрации. Водитель транспортного средства оказался гражданином Гвинея-Бисау. Человек пред'явил на контроль дипломатический паспорт.

Во время проведения осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины. Их спрятали в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях машины.

Как сообщали RegioNews ранее, сотрудники Управления службы безопасности Украины в Полтавской области предупредили контрабандное перемещение в РФ предметов, имеющих культурную и историческую ценность.


Закарпатье Закарпаття контрабанда
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