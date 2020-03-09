На Закарпатье задержали дипломата с контрабандой

9 марта в 12:00 в пункте пропуска "Тиса" Чопского отряда пограничники остановили автомобиль дипломата, который нелегально перевозил через границу сигареты

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9 марта в 12:00 в пункте пропуска "Тиса" Чопского отряда пограничники остановили автомобиль дипломата, который нелегально перевозил через границу сигареты

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службе Чопского пограничного отряда.

Контрабандные сигареты нашли в полостях легковушки Audi немецкой регистрации. Водитель транспортного средства оказался гражданином Гвинея-Бисау. Человек пред'явил на контроль дипломатический паспорт.

Во время проведения осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины. Их спрятали в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях машины.

Как сообщали RegioNews ранее, сотрудники Управления службы безопасности Украины в Полтавской области предупредили контрабандное перемещение в РФ предметов, имеющих культурную и историческую ценность.