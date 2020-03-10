Прокурор Киева, которого суд восстановил в должности после люстрации, вышел на работу
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, пишет RegioNews.
СЕРГІЙ ЮЛДАШЕВ ПРИСТУПИВ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРОКУРОРА МІСТА КИЄВА Сергій Юлдашев, який наказом Генерального...Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 10 березня 2020 р.
Решение о возобновлении Юлдашева в должности после люстрации принял Днепропетровский окружной административный суд 25 февраля. А Генеральный прокурор подписал приказ о восстановлении в должности.
"Сергей Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работы", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, люстрованих должностных лиц частично реабилитируют - Минюст готовит специальную процедуру, которая позволит пересмотреть дела и уплатить прежним власть предержащим компенсации.
Накануне украинское правительство окончательно проиграло в Страсбурге дело, в котором пятеро таких чиновников оспаривали свое увольнение.
- 14:27 10 марта Wizz Air отменяет все рейсы в Италию и Израиля
- 14:26 10 марта В Украине пока не будут отменять массовые мероприятия - МОЗ
- 14:25 10 марта У жителя села Каховского района заболевание коронавирусом не подтвердилось
- 14:14 10 марта Результаты теста в Лондоне подтвердили коронавирус у черновчанина
- 14:10 10 марта В Винницкой области объявили штормовое предупреждение
- 14:06 10 марта Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
- 13:18 10 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой