Прокурор Киева, которого суд восстановил в должности после люстрации, вышел на работу

Сегодня, 10 марта, восстановлен в своей должности прокурор Киева Сергей Юлдашев вышел на работу в столичную прокуратуру

Фото: Страница прокуратуры Киева в Facebook

Сегодня, 10 марта, восстановлен в своей должности прокурор Киева Сергей Юлдашев вышел на работу в столичную прокуратуру

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, пишет RegioNews.

СЕРГІЙ ЮЛДАШЕВ ПРИСТУПИВ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРОКУРОРА МІСТА КИЄВА Сергій Юлдашев, який наказом Генерального... Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 10 березня 2020 р.

Решение о возобновлении Юлдашева в должности после люстрации принял Днепропетровский окружной административный суд 25 февраля. А Генеральный прокурор подписал приказ о восстановлении в должности.

"Сергей Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работы", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, люстрованих должностных лиц частично реабилитируют - Минюст готовит специальную процедуру, которая позволит пересмотреть дела и уплатить прежним власть предержащим компенсации.

Накануне украинское правительство окончательно проиграло в Страсбурге дело, в котором пятеро таких чиновников оспаривали свое увольнение.