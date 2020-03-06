На Закарпатье предупредили незаконный ввоз партии духов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Во время осмотра грузового автомобиля "MAN" украинской регистрации, который прибыл на въезд в Украину, пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружили в нем расхождения данных с заявленными в документах.
Автомобиль следовал на въезд в Украину с грузом "части мебели". При проведении осмотра правоохранители обнаружили значительную партию "левого" груза: духи, ароматические диффузоры, гардины, шторы и карнизы.
Согласно действующему законодательству их было изъято. Среди конфиската – 784 упаковок духов, 450 пробников духов итальянского производства, а также 40 единиц изделий из текстиля на общую сумму свыше 1 миллиона гривен.
- 14:42 06 марта Назначение генпрокурора: в Раде назвали возможную дату внеочередного заседания
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука