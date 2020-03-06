На Закарпатье предупредили незаконный ввоз партии духов

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили нелегальную партию духов, пробников, а также текстиля на сумму более миллиона гривен

Фото со страницы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили нелегальную партию духов, пробников, а также текстиля на сумму более миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Во время осмотра грузового автомобиля "MAN" украинской регистрации, который прибыл на въезд в Украину, пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружили в нем расхождения данных с заявленными в документах.

Автомобиль следовал на въезд в Украину с грузом "части мебели". При проведении осмотра правоохранители обнаружили значительную партию "левого" груза: духи, ароматические диффузоры, гардины, шторы и карнизы.

Согласно действующему законодательству их было изъято. Среди конфиската – 784 упаковок духов, 450 пробников духов итальянского производства, а также 40 единиц изделий из текстиля на общую сумму свыше 1 миллиона гривен.