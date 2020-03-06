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06 марта 2020, 12:54 1

На Закарпатье предупредили незаконный ввоз партии духов

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06 марта 2020, 12:54 1
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В пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили нелегальную партию духов, пробников, а также текстиля на сумму более миллиона гривен
Фото со страницы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook
В пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили нелегальную партию духов, пробников, а также текстиля на сумму более миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Во время осмотра грузового автомобиля "MAN" украинской регистрации, который прибыл на въезд в Украину, пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни обнаружили в нем расхождения данных с заявленными в документах.

Автомобиль следовал на въезд в Украину с грузом "части мебели". При проведении осмотра правоохранители обнаружили значительную партию "левого" груза: духи, ароматические диффузоры, гардины, шторы и карнизы.

Согласно действующему законодательству их было изъято. Среди конфиската – 784 упаковок духов, 450 пробников духов итальянского производства, а также 40 единиц изделий из текстиля на общую сумму свыше 1 миллиона гривен.


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