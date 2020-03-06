На Закарпатті попередили незаконне ввезення партії парфумів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.
Під час огляду вантажного автомобіля "MAN" української реєстрації, що прибув на в’зд в Україну, прикордонний наряд спільно зі співробітниками митниці виявили у ньому розбіжності даних з заявленими у документах.
Автомобіль прямував на в’їзд в Україну з вантажем "частини меблів". При проведенні огляду правоохоронці виявили значну партію "лівого" вантажу: парфуми, ароматичні дифузори, гардини, штори та карнизи.
Відповідно до чинного законодавства їх було вилучено. Серед конфіскату – 784 упаковки парфумів, 450 пробників парфумів італійського виробництва, а також 40 одиниць виробів з текстилю на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
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