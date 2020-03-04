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04 марта 2020, 17:52 3

Под Запорожьем перевернулась фура с подсолнечным маслом

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04 марта 2020, 17:52 3
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На трассе Днепр - Запорожье перевернулась фура из которой вылилось подсолнечное масло
Фото: Информатор
На трассе Днепр - Запорожье перевернулась фура из которой вылилось подсолнечное масло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информатор.

4 марта на трассе Днепр-Запорожье перевернулся большегруз. По предварительной информации, грузовик ехал по трассе в сторону Запорожья. В автомобиле лопнуло колесо, грузовик вынесло на встречную полосу, после чего он перевернулся. Водитель не пострадал.

Из цистерны на проезжую часть вылилось 10 тонн масла. Утечку ликвидировали спасатели. Сейчас Фуру убирают с проезжей части, затем спасатели вымоют масло с дороги во избежание аварийных ситуаций. Движение в сторону Днепра осуществляется по крайней полосе.


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