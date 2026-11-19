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Первая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и правителя России Владимира Путина завершилась примерно через полтора часа

Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV, сообщает RegioNews.

Переговоры прошли на вилле Kylin в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Перед началом закрытой части лидеры выступили со вступительными речами. Среди планировавшихся тем были ядерное разоружение, российская война против Украины, Иран и другие международные вопросы.

Дональд Трамп назвал встречу исторической и заявил, что США прокладывают "другой курс" во внешней политике.

"Мы действительно творим историю. Нам троим есть что обсудить. Ни один мир никогда не достигался отказом от переговоров", – сказал президент США.

Комментируя войну России против Украины, Трамп отметил, что этот вопрос обязательно обсудят. Он также выразил надежду, что Путин и украинская сторона хотят завершения войны.

Си Цзиньпин в своем выступлении Украину не упомянул. Призвал лидеров трех государств показать пример в решении глобальных проблем и поддержании мира.

Путин заявил, что у России, США и Китая есть "многочисленные общие интересы в урегулировании региональных конфликтов", в том числе войны в Украине.

Как сообщает российское агентство ТАСС, по итогам трехсторонних переговоров в Китае обнародовали совместную декларацию США, России и КНР. В документе говорится о ядерной безопасности, поставках энергоресурсов, реформе ООН и деятельности международных судов.

В частности, Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении продолжать диалог по уменьшению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Следует отметить, что в обнародованных положениях декларации Украину не упомянули. У них также нет отдельных заявлений по поводу российско-украинской войны, ее завершения или возможных мирных договоренностей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китай имеют достаточное влияние , чтобы заставить главу Кремля прекратить войну против Украины.

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