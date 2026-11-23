Скриншот с видео

Украинские Силы обороны провели операцию у берегов Ливии, во время которой поразили российский корвет "Меркурий", боевой вертолет Ка-27 и сухогруз MV ANGARA

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, для выполнения задания украинские военные использовали семь морских дронов отечественного производства.

В результате операции был затоплен российский корвет "Меркурий" – один из новейших кораблей РФ, который был принят на вооружение в 2023 году, уже во время полномасштабной войны. Также уничтожен боевой вертолет Ка-27.

Еще одной целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который, по словам Зеленского, оккупанты использовали для перевозки оружия. Судно было поражено.

Президент поблагодарил воинов Службы безопасности и других подразделений Сил обороны, участвовавших в операции.

"Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское оружие", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом. В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о новых подробностях операции по уничтожению моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.